AMD Ryzen 9 4900HS быстрее флагмана Intel

Обзоры ноутбуков на базе процессоров AMD Ryzen 9 4900HS только стали появляться в Сети. И уже появились сравнения производительности с топовым процессором Intel Core i9-9880H.

При сравнительном тестировании этих процессоров, чип от AMD в большинстве случаев оказался быстрее конкурента. Более того, тепловыделение процессора AMD составляет 35 Вт, а у Intel — 45 Вт (и 90 Вт cTDP). Примечательно, что оба процессора имеют по 8 ядер и 16 потоков.

Сравнение производительности AMD Ryzen 9 4900HS и Intel Core i9-9880H

В тесте CineBench R20 чип CineBench R20 обошёл Intel на 11,9% при полном 90 Вт тепловыделении, на поразительные 33%, когда i9-9980H работал на штатной мощности, и на 54% быстрее, при ограничении cTDP 35 ваттами. Также он оказался в полтора раза быстрее самого быстрого мобильного процессора Ryzen 7 3750H Picasso, изготовленного по 12 нм технологии.

Аналогична ситуация и с CineBench R15. Решение AMD в номинальном режиме оказалось на 34% быстрее Intel. В тесте Handbrake HEVC — на 18%, в Blender Classroom — на 25%, и на 35% в 7-Zip. В креативных приложениях тенденция сохранилась. В процессорных тестах, например, при проведении стабилизации в 4K в Premiere, процессор AMD оказался быстрее на 12,6%. Лишь в менее распараллеленных задачах в Photoshop, AMD уступил конкуренту 12%.

Что касается игр, то тут производительность отличалась от игры к игре.