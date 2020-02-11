Появились сведения о производительности CPU серии H

Компания AMD подготовила мобильные процессоры Ryzen 4000 в двух ветках: маломощной U с тепловыделением 15 Вт, и высокопроизводительной H, с TDP 45 Вт. На презентации было сказано, что он обладает лучшей производительностью, чем 95-ватнтый Intel Core i7-9700K, и теперь этому есть первые свидетельства.

В Сети появился бенчмарк процессора Ryzen 4800H, в котором он противопоставлен процессору i7-10750H серии Comet Lake. В тестировании чип от AMD был спарен с видеокартой Radeon RX 5600M, в то время как Intel Core i7-10750H работе совместно с мобильной картой NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q.

Слайд из презентации Ryzen 4800H

Как видно на скриншоте, красная команда доминировала в тестах графики и физики. Примечательно, что по графике AMD оказались быстрее, хотя и использует интегрированное решение Vega, в то время как у Intel в распоряжении была довольно производительная дискретная видеокарта. Однако в комбинированном тесте, лучшие результаты показала именно связка Intel с NVIDIA. Возможно, что на данном этапе AMD пока не хватает оптимизаций.