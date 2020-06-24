Видеокарта NVIDIA GeForce Ampere появилась в 3DMark Time Spy

Новая видеокарта NVIDIA появилась в тесте 3DMark Time Spy.

Скорее всего, речь идёт о новой топовой видеокарте семейства Ampere, ведь она демонстрирует 30% прирост производительности в DirectX 12, по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.

3D Mark Time Spy

Как обычно для видеокарт, которые пока не анонсированы, спецификации, указанные в тесте немного странные. Так, частота GPU составляет 1935 МГц, а памяти — 6 ГГц. Конечно, это странная частота. Обозреватели отмечают, что она вызвана отсутствием «калибровки» драйвера, и в финальной версии всё должно быть корректно.

Тестирование неизвестной видеокарты Ampere в Time Spy

Также были опубликованы спецификации трёх видеокарт на базе процессора GA102. Это модели: