Видеокарта NVIDIA GeForce Ampere появилась в 3DMark Time Spy
Новая видеокарта NVIDIA появилась в тесте 3DMark Time Spy.
Скорее всего, речь идёт о новой топовой видеокарте семейства Ampere, ведь она демонстрирует 30% прирост производительности в DirectX 12, по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.
Как обычно для видеокарт, которые пока не анонсированы, спецификации, указанные в тесте немного странные. Так, частота GPU составляет 1935 МГц, а памяти — 6 ГГц. Конечно, это странная частота. Обозреватели отмечают, что она вызвана отсутствием «калибровки» драйвера, и в финальной версии всё должно быть корректно.
Также были опубликованы спецификации трёх видеокарт на базе процессора GA102. Это модели:
- 2nd Gen TITAN RTX: GA102-400-A1, 5376 CUDA, 24GB GDDR6X, 17Gbps, 384bit, 816GB/s.
- RTX 3090: GA102-300-A1, 5248 CUDA, 12GB GDDR6X, 21Gbps, 384bit, 1008GB/s.
- RTX 3080: GA102-200-Kx-A1, 4352 CUDA, 10GB GDDR6X, 19Gbps, 320bit, 760GB/s.