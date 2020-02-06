Ryzen Threadripper 3990X обошёл Intel Xeon Platinum 8280 на 18%

В Сети опубликованы скриншоты бенчмарка SiSoft Sandra, в котором процессор AMD Threadripper 3990X обошёл Intel Xeon Scalable Platinum 8280 на 18%.

Так, процессор Threadripper 3990X показал 1786 миллиардов операций в секунду, в то время как Xeon Scalable Platinum 8280 лишь 1516 GOPS.

AMD Ryzen Threadripper

На самом деле, такой результат не сильно удивляет. Многие обозреватели ожидали, что Threadripper окажется более привлекательной платформой.

Чип AMD содержит 64 физических ядра и 128 потоков при базовой частоте 2,9 ГГц и 4,3 ГГц в режиме Boost. При этом тепловыделение составляет 280 Вт, а цена ожидается в районе 4000 долларов США.

Результаты тестирования AMD Ryzen Threadripper 3990X

В то же время двухсокетная система с Intel Xeon Scalable Platinum 8280 предложит 56 ядер и тепловыделение более 400 Вт, а суммарная стоимость процессоров равна 20 000 долларов.

Результаты тестирования Xeon Scalable Platinum 8280

Это значит, что новый процессор AMD не только быстрее, энергоэффективнее и компактнее конкурентного решения Intel, но ещё и во много раз дешевле.