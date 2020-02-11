В macOS найдены три новых GPU Navi 2x

В последней бета версии операционной системы macOS (version 10.15.4 beta 1) были найдены некоторые интересные сведения о будущих графических продуктах AMD: Navi23, Navi22 и Navi 21.

Эта информация была опубликована в Twitter пользователем @_rogame, который также установил, что эти GPU , названные «Navi2xBased», получат то, что названо «supportVRS». Это примечание несомненно подтверждает, что новое поколение видеокарт AMD будет поддерживать технологию Variable Rate Shading (VRS). Эта технология также будет применяться Microsoft в новой игровой консоли Xbox Series X.

Ноутбук Apple MacBook Pro

Учитывая эту информацию можно утверждать, что Apple планирует и дальше использовать аппаратное обеспечение AMD в своих продуктах. Компания, очевидно, заинтересована в новых хай-энд решениях от AMD, что позволит Apple и дальше выпускать высокопроизводительные профессиональные системы.