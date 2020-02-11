В macOS найдены три новых GPU Navi 2x
В последней бета версии операционной системы macOS (version 10.15.4 beta 1) были найдены некоторые интересные сведения о будущих графических продуктах AMD: Navi23, Navi22 и Navi 21.
Эта информация была опубликована в Twitter пользователем @_rogame, который также установил, что эти GPU, названные «Navi2xBased», получат то, что названо «supportVRS». Это примечание несомненно подтверждает, что новое поколение видеокарт AMD будет поддерживать технологию Variable Rate Shading (VRS). Эта технология также будет применяться Microsoft в новой игровой консоли Xbox Series X.
Учитывая эту информацию можно утверждать, что Apple планирует и дальше использовать аппаратное обеспечение AMD в своих продуктах. Компания, очевидно, заинтересована в новых хай-энд решениях от AMD, что позволит Apple и дальше выпускать высокопроизводительные профессиональные системы.