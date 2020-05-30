Игры, запланированные на 2021 год, могут быть задержаны

Из-за эпидемии некоторые игры не будут выпущены вовремя. И о многих из них пока не сообщалось. По информации Фила Спенсера, главы подразделения Xbox Microsoft, об этих задержках мы узнаем в будущем.

В интервью Business Insider Спенсер пояснил, что его ощущения по подготовке игр, планируемых на лето и осень, «весьма хорошие». Однако игры, нацеленные на выпуск «через год или позднее», окажутся под «некоторым влиянием» проблем этого года.

Глава подраздления Xbox Фил Спенсер

К примеру, студии захвата движений сейчас закрыты. Это значит, что тем разработчикам, которым нужна анимация, вынуждены приостановить работы. Также проблемы возникают у тех, кому нужно провести «большую звуковую работу».

Ещё одной проблемой, приводящей к задержке, стал дубляж. Некоторые разработчики MMO, такие как ArenaNet и Square Enix, вынуждены придержать выпуск свежих обновлений с контентом.

При этом Спенсер уверен, что игровая индустрия восстановится. «Я уверен в способности индустрии продолжить стабильную работу по выпуску игр. По всей индустрии в разработке находится множество игр, и я думаю, мы будем, как индустрия, будем в порядке».