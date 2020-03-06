В Японии стал доступен Интернет со скоростью 10 Гб/с

Японские интернет-провайдеры начали предлагать сверхбыстрое подключение к Интернету на скорости в 10 Гб/с.

Подключение осуществляют провайдеры NTT East и NTT West (Nippon Telegraph And Telephone), а услуга стоит вполне адекватные 55 долларов США в месяц.

Иметь подключение с такой скоростью, значит иметь поток данных более 1 ГБ/с, и вполне возможно, вы не сможете использовать такой канал на одном компьютере. К примеру, чтобы сохранить файл на этой скорости, нужно иметь SSD , со скоростью записи не менее 1 ГБ/с, при том что SATA III имеет теоретический придел в 600 МБ/с. То есть, чтобы полноценно пользоваться интернетом нужно иметь SSD с NVMe-протоколом.

Конечно же, для такого подключения нужен и специальный роутер. Компании предлагают арендовать роутер FLET Hikari Cross с проводным и беспроводным подключением по Wi-Fi 6 за 4,48 доллара в месяц.

Новый тариф пока доступен в 23 районах Токио, а также в Осаке и Нагое, где работают провайдеры NTT East и NTT West.