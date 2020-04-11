В Minecraft создали Землю в масштабе 1:1

Многие авторы создают в Minecraft целые миры, однако блогер PippenFTS создал карту, размером в нашу планету, в масштабе 1:1.

Для этого он использовал два игровых мода: Terra 1-to-1 и Cubic Chunks. Первый мод позволил исключить ограничение по высоте в 255 метров. Второй — меняет «форму глыбы в Minecraft до куба 16x16x16, позволяя создавать бесконечную глубину в горизонтальном и вертикальном направлении».

Земля в Minecraft

После снятия ограничений он добавил в мод Terra 1-to-1 географические данные из архивов, таких как Google Maps, а затем сконвертировал их в блоки для Minecraft. На самом деле удивительно наблюдать, как в игре реализованы известные природные объекты, такие как Гранд Каньон и гора Эверест.

Однако работа на этом не закончена. PippenFTS открыл коллективный проект под названием «Build The Earth», который должен наполнить копию Земли с масштабом 1:1 всеми рукотворными объектами.